Atacante do Barcelona passa por cirurgia de emergência e vira desfalque no fim da temporada

Certo mesmo é que o atacante não estará disponível para o clássico catalão, contra o Espanyol, nesta quinta-feira (15), onde provavelmente seria titular devido à ausência de Lewandowski. Dessa maneira, o técnico Hansi Flick pode ter que escalar o centroavante polonês, que ainda não está 100% fisicamente. Ou até mesmo improvisar com Dani Olmo no ataque.

LATEST NEWS | First team player Ferran Torres underwent successful surgery last night for appendicitis. The operation was performed by Drs. Coroleu and Borràs at Hospital de Barcelona, under the supervision of the Club’s Medical Services. pic.twitter.com/VBjnBapLd4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 14, 2025