Arias defende Everaldo após pênalti perdido: ‘Faz parte do futebol’

O Fluminense venceu o Unión Española por 2 a 0 nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. Com gols de Keno e Samuel Xavier, o Tricolor carioca subiu provisoriamente para a primeira colocação do Grupo F, com dez pontos.

Porém, no primeiro tempo da partida, o clima ficou tenso no estádio. O atacante Everaldo desperdiçou uma cobrança de pênalti e, no rebote da defesa do goleiro, também não balançou as redes. Assim, a torcida pegou no pé do jogador. E com o placar sem gols na primeira etapa, a equipe foi para o vestiário sob vaias.