Vídeo: Lula aprova Ancelotti, mas vê safra de jogadores como grande problema da Seleção

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, durante viagem oficial à China, sobre a recente contratação de Carlo Ancelotti para técnico da Seleção Brasileira. Oficializado como treinador na última segunda-feira (12), o italiano conta com a aprovação de Lula, que em suas palavras, disse se tratar de um profissional ”de carreira consolidada”. O comandante inicia sua trajetória com a amarelinha no dia 26 de maio, logo após o fechamento da temporada europeia.

A saída de Ancelotti do Real Madrid ocorreu em comum acordo, e os merengues já têm acordo iminente com Xabi Alonso para suceder o trabalho. Para Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, a chegada do italiano trata-se de um movimento estratégico bem-sucedido. “Declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio”, disse.