Tradicional clube italiano é rebaixado à terceira divisão pela primeira vez

A Sampdoria foi rebaixada para a terceira divisão do futebol italiano, a Serie C, pela primeira vez desde sua fundação, em 1946. O clube, que já foi campeão italiano em 1990/91, atravessa um dos momentos mais difíceis de sua história. Dois anos após terminar o Campeonato Italiano na lanterna, com somente 19 pontos em 38 rodadas, o time voltou a decepcionar o seu torcedor. O time precisava vencer na última rodada da Serie B para manter viva a chance de disputar o play-off contra o rebaixamento. No entanto, nesta terça-feira (13), o tradicional clube empatou por 0 a 0 com o Juve Stabia, fora de casa, e confirmou o rebaixamento.

