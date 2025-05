Rodrigo Caio volta ao Flamengo e fará parte da comissão técnica de Filipe Luís

A comissão técnica do Flamengo contará com uma novidade para a sequência da temporada. Afinal, Rodrigo Caio chegou ao Ninho do Urubu nesta terça-feira (13) e fará a sua primeira atividade na nova função. O ex-jogador assumirá o cargo que era de Daniel Alegria, demitido nesta segunda-feira (12). A informação é do portal “ge”.

Por outro lado, o novo auxiliar não será um especialista em bolas paradas, algo que será dividido na comissão. A chegada do ex-zagueiro é para que o elenco tenha convivência com um profissional com experiência de campo. Assim, ele poderá debater as decisões com o atual comandante, a quem conhece de longa data.