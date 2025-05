Primeiro título de Messi com o Barcelona completa 20 anos

Messi, ainda com 17 anos, mesmo sem estar presente na partida decisiva, fez parte do elenco da conquista. O argentino esteve em campo em sete jogos. No duelo contra o Albacete, pela 34ª rodada, marcou seu primeiro gol, ao fazer o segundo da vitória por 2 a 0.

Há exatos 20 anos, o jovem argentino Lionel Messi, ainda em início de carreira, atingia um importante marco em sua carreira, ao conquistar seu primeiro título oficial como profissional do Barcelona . No dia 14 de maio de 2005, o clube catalão conquistou o Campeonato Espanhol ao empatar com o Levante, com duas rodadas de antecedência.

Naquela edição, o elenco comandado por Frank Rijkaard quebrou um jejum de seis temporadas sem títulos nacionais e iniciava um dos ciclos mais vitoriosos da história do clube catalão. A campanha no campeonato nacional terminou com 84 pontos conquistados, 25 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. O elenco era composto por estrelas como Ronaldinho Gaúcho, Deco e o atacante camaronês Samuel Eto’o. Além disso, eles também constituíam a base da conquista da Champions na temporada seguinte.

Outros nomes que faziam parte do grupo e que posteriormente também marcaram época ao lado de Messi eram o goleiro Víctor Valdés, o zagueiro Carles Puyol e os meias Andrés Iniesta e Xavi Hernández. No caso do atacante argentino, aquela foi a sua primeira temporada como jogador do time principal do Barcelona. Mesmo que ainda pouco utilizado, foi o marco inicial de sua trajetória como profissional.

