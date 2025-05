Presidente do Santos promete reforços em junho e diz não temer transfer ban

Marcelo Teixeira deixou o Allianz Parque bastante irritado nesta segunda, após empate do Peixe com o Ceará e disse ir ao mercado atrás de peças

Após o empate sem gols contra o Ceará, nesta segunda-feira (12/5), pelo Campeonato Brasileiro, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, prometeu ir ao mercado para reforçar a equipe. O mandatário se mostrou bastante incomodado com o resultado no Allianz Parque e disse que terá chegadas e também saídas do elenco em junho.