Palmeiras deve ter alterações para jogo da Libertadores; Micael inicia transição física

O Palmeiras reapresentou-se nesta terça-feira (13) de olho no duelo contra o Bolívar, no Allianz Parque, na próxima quinta. A novidade ficou por conta do retorno do zagueiro Micael, que iniciou a transição física e está perto de voltar a jogar pelo Verdão.

O defensor está fora há quase um mês por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo. Na manhã desta terça, ele participou de trabalhos à parte, sob a supervisão do Núcleo de Saúde e Performance. Contudo, o zagueiro segue fora do jogo pela Libertadores.