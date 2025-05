Lucas desfalca o São Paulo na Libertadores por conta de dores no joelho direito

Local é o mesmo que tirou o meia tricolor de ação por dez partidas. No último fim de semana, ele foi poupado contra o Palmeiras / Crédito: Jogada 10

O técnico Luis Zubeldía não poderá contar mais uma vez com Lucas Moura em um jogo do São Paulo. Poupado contra o Palmeiras no último domingo, o meia treinou na segunda e nesta terça-feira junto com os companheiros, porém sentiu dores no joelho direito e está vetado contra o Libertad-PAR, na próxima quarta (14), pela Libertadores, segundo a "ESPN". De acordo com o São Paulo, o jogador já iniciou tratamento no CT da Barra Funda. O camisa 7 ficou fora por dez partidas devido a um trauma no mesmo joelho sofrido na semifinal do Campeonato Paulista contra o próprio Palmeiras, no gramado sintético do Allianz Parque. Dessa maneira, acabou preservado pela comissão técnica do último Choque-Rei pelos riscos do impacto no campo da Arena Barueri, também artificial.

LEIA MAIS: Calleri inicia tratamento no São Paulo após cirurgia no joelho Zubeldía explicou o motivo da ausência do meia contra o Alviverde no fim de semana em entrevista coletiva. "A respeito do que aconteceu, ele falou comigo. Está num processo de recuperação do joelho, essa lesão foi num gramado sintético, ele não teve boa experiência neste tipo de gramado. Jogar por 10, 15 ou 30 minutos neste processo é correr riscos. Chamamos o departamento médico, e a última coisa que queríamos era uma nova lesão no sintético", declarou. Após se recuperar do trauma no joelho direito, Lucas atuou por cerca de 60 minutos somados em dois jogos do Tricolor, contra Fortaleza e Alianza Lima. Contra o peruanos pela Libertadores, sofreu um choque no local, minimizado logo após a partida.

Até o momento, o São Paulo entrou em campo em 29 partidas na temporada. Lucas Moura, por sua vez, atuou em 15 delas, com três gols marcados e uma assistência. Veja a nota divulgada pelo São Paulo: “O meia-atacante Lucas sentiu dores no joelho direito durante o treinamento desta manhã e foi encaminhado para o REFFIS Plus, onde permanecerá em tratamento, passando por avaliações periódicas do quadro clínico. Após sofrer um trauma no mesmo joelho durante a semifinal do Campeonato Paulista, em 10 de março, Lucas participou das partidas contra Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, e Alianza Lima, pela CONMEBOL Libertadores, saindo do banco nas duas ocasiões.