Justiça faz determinações a MC Ryan após caso em estádio de futebol

Funkeiro realizou manobras perigosas com um carro de luxo sobre o gramado do Estádio Barão da Serra Negra / Crédito: Jogada 10

XV de Piracicaba se pronunciou A atitude do MC Ryan, no Estádio Barão da Serra Negra, pouco antes de um show local, gerou danos ao campo e provocou forte reação negativa por parte do clube. Há um consenso interno sobre o desrespeito do artista à instituição e à integridade do patrimônio público.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além de classificar a conduta do funkeiro como irresponsável, o XV ainda o responsabilizou, em nota, pelo prejuízo causado ao gramado — cuja extensão ainda não foi confirmada. A diretoria do clube esclareceu que tomou todas providências legais cabíveis, e o caso está em andamento. “Estamos cientes dos danos e apuramos as responsabilidades com seriedade. Nossa estrutura não pode passar por esse tipo de exposição, tampouco a esse tipo de risco”, afirmou o clube. Detenção, tentativa de fuga e negociações A ocorrência teve desdobramentos também no âmbito policial. O artista, que foi detido logo depois, responde por dirigir sem habilitação e por depredar o estádio municipal. O cantor se utilizou de uma Lamborghini avaliada em aproximadamente R$ 3 milhões para realizar “cavalos de pau” no interior do campo, prática esta que comprometeu o estado do gramado. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o cantor tentou fugir após tomar conhecimento dos custos dos danos. A Polícia Militar, então, entrou em ação e o levou à delegacia — onde a Justiça arbitrou fiança de R$ 1 milhão, suspensa após recurso da defesa.

Posicionamento da produtora do evento A Golden Produtora, responsável pela organização do show, também repudiou o episódio e detalhou que o cantor realizou as manobras de forma não autorizada em área restrita. Ainda de acordo com a empresa, a ação ocorreu sem qualquer aviso prévio ou permissão previamente concedida. “O artista se aproveitou do acesso ao estacionamento interno. Assim, de maneira imprudente, invadiu o gramado com o veículo”, dizia um trecho do comunicado da produtora. Além disso, a produtora relatou que houve uma tentativa de acordo imediato com o cantor para compensar os danos. O valor inicial de R$ 250 mil acabou reduzido para R$ 70 mil, mas apenas R$ 20 mil teriam sido pagos via Pix. A transferência do restante, segundo o artista, ocorreu através do TED — ainda sem confirmação. Por essa razão, a organização acionou a Guarda Municipal para dar continuidade ao caso.

Justificativas do artista MC Ryan declarou que não teve a intenção de causar danos e minimizou os riscos do ocorrido. “Vi um espaço livre, não oferecia perigo para ninguém. Fiz a manobra e logo em seguida acabei surpreendido com a presença da polícia”, afirmou. O funkeiro criticou a atitude da produtora por envolver as autoridades e disse ter agido para evitar polêmicas. Apesar da versão apresentada pelo cantor, o XV de Piracicaba reiterou que as consequências da ação foram sérias e que os danos ao campo interferem diretamente na preparação da equipe para a Copa Paulista. O próximo jogo no estádio está previsto para 22 de junho, diante do Rio Branco.