Jardim deve ter ausência de peso no Cruzeiro para duelo da Sula

O técnico Leonardo Jardim provavelmente preservará os principais jogadores do Cruzeiro no jogo contra o Palestino, pela Sul-Americana. Sem mais chances de classificação para a próxima fase, o comandante português priorizará o Brasileiro e a Copa do Brasil. Deste modo, a tendência é de que escale um time alternativo.

Neste cenário, a principal ausência deve ser a do atacante Kaio Jorge, que engatou uma sequência de atuações decisivas nos últimos dez jogos. Afinal, ele contribuiu com sete gols e duas assistências neste período. Com isso, se tornou o grande destaque da equipe na temporada.