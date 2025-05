Identificação e fator campo: a escolha do Flamengo por Rodrigo Caio

Diretor de futebol, José Boto entrevistou quatro nomes antes de acertar com o ex-zagueiro, novo integrante da comissão técnica do clube

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O nome de Rodrigo Caio foi uma indicação de Filipe Luís, que conhece muito bem o agora companheiro de clube. Mas antes disso, o departamento de futebol identificou a necessidade de ter alguém com “cheiro de vestiário” integrando a comissão técnica. A ideia, afinal, é melhorar a relação e ser capaz de cobrar os atletas do elenco profissional, assim como o treinador.

Rodrigo Caio chega para integrar a comissão técnica permanente do Flamengo. A equipe do atual treinador é composta por Ivan Palanco, auxiliar técnico, e Diogo Linhares, preparador físico. Os demais profissionais fazem parte da equipe fixa do Rubro-Negro. Desta maneira, se Filipe Luís deixar o Fla em alguma ocasião, ele tende a assumir como interino.

Além disso, Rodrigo Caio criou uma forte idenficação com o Flamengo. Em dezembro de 2018, o ex-atleta chegou ao clube e permaneceu por lá até o fim de 2023. Antes de decidir se aposentar dos gramados, ainda defendeu as cores do Grêmio na última temporada. Ele, afinal, conquistou Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana pelo Rubro-Negro.

Com Rodrigo Caio já à beira do campo ao lado Filipe Luís, o Flamengo enfrenta a LDU, nesta quinta-feira (15), às 21h30, no Maracanã, pela quinta rodada da Libertadores. O clube precisa da vitória para ainda sonhar com uma classificação para próxima fase da competição.