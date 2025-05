Grêmio vacila e fica no empate com o Godoy Cruz

Gaúchos saem na frente com golaço, mas cedem o 1 a 1 em falha defensiva (e erro do goleiro). Com isso, seguem em 2º no Grupo D da Sul-Americana

O Grêmio teve alguns lampejos diante do Godoy Cruz, nesta terça-feira (13/5), pela 5ª rodada do Grupo D da Sul-Americana. Mas, na Arena Gremista, decepcionou sua torcida ao ficar apenas no 1 a 1 contra os argentinos. Os gremistas saíram na frente logo aos seis minutos, com um golaço de João Pedro. Mas ainda no primeiro tempo, Andino deixou tudo igual. Os gaúchos reclamaram da não marcação de um pênalti no último lance do jogo.

A partida teve um lance dramático. O lateral-direito gremista Igor Serrote caiu de mau jeito no início do segundo tempo e saiu com suspeita de fratura no braço esquerdo.