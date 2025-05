Freguesia também no Brasileirão Sub-20! Botafogo vence o Fluminense

O Fogão engata a segunda vitória seguida e sobe para a décima colocação, com 13 pontos. Já o Fluminense é o 13º lugar, com 11.

O Botafogo levou a ampla freguesia que mantém sobre o Fluminense (oito vitórias seguidas) para o sub-20. Assim, nesta terça-feira (13), em Conselheiro Galvão, o Glorioso bateu o Tricolor por 3 a 1, em Clássico Vovô da décima rodada do Campeonato Brasileiro desta categoria inferior.

Na próxima jornada, o Botafogo visita o Internacional, na Morada dos Quero-Queros, em 21/5. Já o Tricolor recebe o Grêmio, no Estádio Marcelo Viera, em 22/5.

Valim, na primeira etapa, abriu o marcador para o Mais Tradicional, arriscando um chute de muito longe. Antes do intervalo, Fortunato soltou a bomba e ampliou para o Botafogo. Resultado justo pela diferença entre a exibição dos dois rivais e para quem controlou as ações.

No segundo tempo, o Fluminense foi à frente e conseguiu descontar. De falta, o zagueiro Almeida soltou uma pancada e recolocou o Tricolor na partida. Porém, faltou ser efetivo como o adversário, que, com espaço, ainda fez mais um. Foguete, tirando do goleiro rival, fechou, enfim, o score.

