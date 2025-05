Ex-jogador que trabalhou com Ancelotti se opôs a sua contratação para a Seleção

Ex-jogador argumenta que sua preferência era por um profissional com experiência no futebol brasileiro assumisse a pentacampeã mundial

A contratação do técnico Carlo Ancelotti pela CBF para assumir o comando da Seleção Brasileira dividiu opiniões entre alguns personagens esportivos e fãs. Alguns entendem que era a melhor opção disponível, mas outros argumentam que a alternativa mais viável seria um profissional com experiência no futebol brasileiro.

O ex-meio-campista Rivaldo, pentacampeão mundial e melhor jogador do mundo em 1999, é um dos defensores dessa tese.