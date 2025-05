Dudu aponta identificação com o Atlético: ‘Me dizem que eu tenho a cara do Galo’

Dudu detalhou primeiros contatos com as estruturas e elenco do Galo, abordou também polêmicas com Lyanco e gramado sintético

“Fiquei surpreso com a proposta do Galo porque tenho muitos amigos que são atleticanos. Eles me diziam que o sonho deles era me ver vestindo a camisa, que eu tenho a cara do Atlético, que o meu futebol combina com o clube. Então espero que isso possa se confirmar, que eu possa triunfar com essa camisa. Espero conseguir retribuir dentro de campo o carinho que venho recebendo dos torcedores. Esse sempre foi o meu forte dentro de campo”, declarou Dudu.

O Atlético apresentou Dudu, nesta terça-feira (13), na sala de imprensa da Arena MRV , em Belo Horizonte. O jogador utilizará a camisa 92, mas ainda precisará aguardar a abertura da segunda janela de transferências para estrear pelo Galo. O atacante relatou que se mostrou surpreso pela oferta do time e relatou que pelo contato com amigos que torcem pela equipe, eles apontavam que o estilo do jogador se encaixava com o do Atlético.

Na sequência, o atacante pontuou como foi os seus primeiros contatos em seu novo ambiente de trabalho.

“Eu já conhecia boa parte do elenco. Os meninos me receberam muito bem, não só eles como os funcionários do Atlético. Estou muito feliz por isso e como eu falei: agora espero honrar essa camisa, que o torcedor nos apoie, venha ao estádio. Assim, faremos um Galo forte e que consigamos brigar nas competições que disputamos na temporada. Espero que eu possa tornar o elenco ainda mais forte e tenho certeza que nós faremos um grande ano. Não só apenas nós jogadores como todos os funcionários que trabalham no Atlético. Contamos com o apoio do torcedor na Arena e fora dela para construir uma equipe competitiva”, complementou o novo camisa 92.

Conexão com Cuca

A impactante chegada do jogador ao Galo ocorreu por uma aposta de Cuca, treinador marcante em sua carreira. O comandante recomendou a contratação do jogador pelo convívio desde o início da carreira de Dudu, principalmente no período vitorioso no Palmeiras. Ao ser questionado sobre uma discussão sobre o seu melhor posicionamento, o atleta detalhou a relação de confiança com o técnico.

“Ainda não tive essa conversa com o Cuca, mas ele sabe, me conhece muito bem, desde muito novo, quando eu estava subindo para o profissional, ele foi meu treinador. Trabalhamos juntos no Palmeiras, então ele sabe muito bem como extrair o melhor de mim dentro do campo e eu espero que ele consiga para que nós possamos fazer um Atlético muito forte”, relatou Dudu.