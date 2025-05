Cruzeiro se mobiliza para quebrar hegemonia do Atlético pelo Brasileiro no Mineirão

O período de recuperação do Cruzeiro na temporada pode ser crucial para quebrar um jejum diante do arquirrival no Campeonato Brasileiro. Afinal, a Raposa não vence o Atlético no Mineirão pelo torneio desde 2013. Neste período de quase 12 anos, o Galo emplacou uma sequência de sete jogos de invencibilidade no Brasileirão, com duas vitórias e cinco empates.

A última vez que a Raposa obteve um triunfo sobre o seu arquirrival na competição nacional traz um sentimento de nostalgia. Isso porque ocorreu em 2013, quando o time celeste assegurou o seu penúltimo título brasileiro. No caso, o primeiro ano no período em que conquistou o bicampeonato. Na ocasião, a equipe mineira garantiu uma vitória, de goleada, por 4 a 1, no início de sua campanha vitoriosa, mais especificamente na nona rodada. O Atlético foi a campo com uma equipe alternativa depois de conquistar a Libertadores.