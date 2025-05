Corinthians x Atlético-GO (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Atlético-GO fazem um duelo de ”desesperados” nesta quarta-feira (14/5), às 15h, no Parque São Jorge, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Timão é o 15° colocado, com nove pontos e precisa reagir rapidamente na competição, caso queira chegar na zona de classificação para o mata-mata. Já o caso do Dragão também é ruim. Afinal, os goianos estão na 18° posição, com oito pontos somados e tem que vencer caso queira sonhar com algo a mais no torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Corinthians TV