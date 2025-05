City tenta dar ‘chapéu’ no Bayern de Munique

Meia de 22 anos é prioridade dos Bávaros, mas clube inglês se aproxima após reunião do jogador com Guardiola

A saída de Florian Wirtz do Bayer Leverkusen ao final da temporada está praticamente certa, e o que não faltam são interessados. O Bayern de Munique trata o meio-campista como prioridade na próxima janela de transferências e está disposto a fazer o maior investimento da história do clube. No entanto, o destino do jogador pode acabar sendo o Manchester City. Segundo o jornal alemão ‘Bild’, Wirtz viajou com os pais para Manchester e se reuniu com o técnico Pep Guardiola. O trio voltou para a Alemanha ainda nesta terça-feira (13).

LEIA MAIS: Puma e Manchester City apostam em inovação inédita para uniforme principal em 2025/26