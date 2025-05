Botafogo inaugura sala de estudos para jogadores da base

De olho na educação das crias da base, o Botafogo inaugurou, nesta terça-feira (13), no Estádio Nilton Santos, a sala de estudos para jogadores das categorias inferiores. Os meninos do sub-12 do Mais Tradicional estrearam no espaço, com presença do Coordenador de Futebol do clube, Joel Carli, e do Diretor de Coordenação de Futebol, Léo Coelho. Em seguida, o capitão Marlon Freitas apareceu para dar um recado à galera. O volante alvinegro reforçou a importância do estudo na formação não só do atleta como do ser humano.

Nomeado como “Futuro Glorioso”, o projeto coloca a educação como pilar fundamental na construção de um futuro sólido para a garotada. O clube, deste modo, enfatiza a formação e a coloca lado a lado com a esportiva.