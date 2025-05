Apresentador se revolta com homenagem do Santos a Neymar: ‘Fadado a cair’

O ex-jogador Neto expôs a sua insatisfação com a atitude do Santos em homenagear Neymar. Antes do empate com o Ceará, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Peixe agraciou o craque, no Allianz Parque, na última segunda-feira (12). Isso porque o atacante recentemente alcançou os 100 jogos com a camisa da equipe na Vila Belmiro.

Assim, a atitude em homenagear o astro causou irritação no apresentador do programa “Os Donos da Bola”. Desta forma, na atração da Band, o profissional de comunicação avaliou que o Santos demonstrou estar desconexo com sua atual realidade ao tomar tal atitude.