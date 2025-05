Ancelotti se despede do Real Madrid e confirma acerto com a Seleção Brasileira

Técnico agradece pelos seis anos no clube e diz que quer aproveitar ao máximo os últimos dias à frente do time antes de assumir novo desafio

Carlo Ancelotti falou pela primeira vez após ser anunciado oficialmente como o próximo técnico da Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (13), na véspera da partida contra o Mallorca, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, o treinador italiano se despediu do Real Madrid com gratidão e serenidade.

“Em nenhum momento senti que o Real Madrid não me queria. Sempre recebi carinho do clube e sei que isso vai continuar. Mas é a vida, não dá para ser técnico do Real Madrid para sempre. O clube precisa de um novo impulso, e não vejo isso como um drama. Agradeço imensamente à equipe e ao clube. Agora, cada um segue seu caminho, e eu serei torcedor do Real Madrid para sempre. Nunca imaginei que ficaria seis anos aqui. Aconteceu, e só posso agradecer”, afirmou.