Alves vê concorrência aumentar no São Paulo em meio a interesse da Europa

Jovem meio-campista despertou interesse de times do Velho Continente, no mesmo momento que o Tricolor volta a ter Oscar e Lucas como opções

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, o jovem Matheus Alves ‘aproveitou’ a sequência de lesões que atingiu alguns jogadores no elenco para se criar na equipe profissional. Com a ausência de Oscar e Lucas, o meio-campista agarrou a oportunidade, agradou e começou a chamar a atenção de times da Europa.

Nos últimos dias, o CSKA Moscou, da Rússia, demonstrou interesse na contratação do jovem meia. Os europeus avisaram ao estafe do jogador, que veem com bons olhos a possibilidade de negociá-lo. Por enquanto, não passou disso. Contudo, o clube russo não discutiu nenhum valor com o São Paulo.

O Tricolor, em grave crise financeira, depois de fechar 2024 com déficit de R$ 287,6 milhões, sabe que precisará vender algum jogador nesta janela. Internamente, ainda não existiu um debate de quem será negociado. Mas por conta da ascensão e por ser muito jovem, Matheus Alves pode render uma boa quantia aos cofres do clube, além de ser uma solução rápida.

Além disso, apesar de ser titular nos últimos jogos, Matheus Alves sabe que a concorrência vai aumentar nos próximos jogos. Isso porque Lucas Moura e Oscar estão voltando de lesão e já deixaram o departamento médico do clube. A tendência é de que a dupla recupere espaço no time titular em breve.

Alves terá vida longa no São Paulo?

Com 12 gols e duas assistências em 2025, Matheus Alves tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2028. Agora, fica o questionamento se o jovem ainda vai ter uma vida longa no Morumbis, ou pode caminhar na Europa muito em breve.