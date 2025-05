PSG pede anulação de penhora em disputa judicial com Mbappé

Clube e jogador vivem novo capítulo nos tribunais; os valores retidos do Paris Saint-Germain são resultado de um pedido do atleta francês

O dinheiro corresponde a salários e bônus não pagos durante seus últimos meses como atleta do clube. O Paris Saint-Germain questiona a decisão de penhora, alegando que o atleta não forneceu provas concretas que comprovem a suposta dívida do clube com ele.

O PSG solicitou a anulação da penhora de 55 milhões de euros (aproximadamente R$347 milhões) ao tribunal de Paris nesta segunda-feira (12). O valor retido é devido a pedido do atacante Mbappé, que conseguiu o bloqueio das contas bancárias do clube parisiense .

Além disso, os Parasienses também pediram um “contra-crédito” de 98 milhões de euros (cerca de R$ 618 milhões). Os motivos alegados foram prejuízos que o Mbappé teria causado ao PSG com suas manobras dilatórias. Segundo o portal “exame”, o advogado Renaud Semerdjian afirmou que, com a ação, o clube quer apenas demonstrar a dívida do atleta e que sua cobrança é infundada.

O conflito PSG x Mbappé

O atacante Kylian Mbappé acabou afastado das atividades do PSG por se recusar a renovar com a equipe, ainda em 2023. A extensão contratual daria lucros ao clube parisiense na iminente transferência ao Real Madrid, por exemplo, mas o atacante chegou à Espanha sem custos. Ou seja, livre no mercado.

