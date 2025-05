Vitor Roque marca no fim e Palmeiras vence o São Paulo

Aracante entrou na reta final e decretou a vitória alviverde no Choque-Rei. Resultado colocou o Verdão na liderança do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras está de volta a liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (11), o Verdão bateu o São Paulo por 1 a 0, na Arena Barueri. Vitor Roque, já na reta final do Choque-Rei, marcou o gol da vitória alviverde. Com o resultado, o Verdão está de volta à liderança do Brasileirão, com 19 pontos. Já o São Paulo perdeu a primeira no torneio e está na 15ª colocação, com nove pontos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As duas equipes voltam a campo no meio de semana pela Libertadores. O Palmeiras recebe o Bolívar na quinta (15), às 19h. Um dia antes, o Tricolor encara o Libertad, no Morumbis, às 21h30. Palmeiras joga melhor, mas não marca A partida começou com o Palmeiras melhor, tendo mais controle da partida, porém, com poucas oportunidades. Na primeira grande chance, Allan recuperou a bola no meio de campo e tocou para Richard Ríos, que arrancou e tentou passar ao invés de chutar, sendo travado pela defesa. O volume palmeirense seguiu melhor, mas com poucas chances claras. Uma nova oportunidade apareceu só na reta final de jogo, quando, em novo vacilo da defesa Tricolor, a bola sobrou com Estêvão, que arriscou da entrada da área e mandou à esquerda do gol. Vitor Roque marca no fim e decide O segundo tempo seguiu com o Palmeiras melhor. A primeira oportunidade veio dos pés de Paulinho, que arriscou de fora da área para defesa de Rafael. O São Paulo conseguiu assustar pela primeira vez na sequência. Após recuperação de bola, Alisson lançou André Silva, que tocou para Ferreira finalizar e parar em Weverton.