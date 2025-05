Thiago Silva pede mais caráter e luta ao Fluminense após derrota para o Atlético

O Fluminense, de Thiago Silva, abriu o placar na Arena MRV, mas permitiu a virada do Atlético-MG com um gol aos 49 da etapa final que definiu a derrota pór 3 a 2. Na entrevista ao final da partida, o defensor cobrou mais atenção de toda a equipe. A derrota deste domingo (11) deixou o time carioca em quinto lugar, com 13 pontos.

Thiago Silva, aliás, destacou que falta mais caráter e luta para o time do Fluminense. Por outro lado, a equipe de Renato Gaúcho poupou jogadores na Sul-Americana, visando justamente o confronto do Brasileirão. Com a derrota, o Fluminense agora vê o Atlético encostar, ocupando a sexta posição, com apenas um ponto a menos.