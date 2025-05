Leonardo Jardim exalta primeiro tempo do Cruzeiro na goleada contra o Sport: ‘Excelente’

“Fizemos um excelente primeiro tempo. Conseguimos criar várias situações do gol. Acabamos por fazer três gols, mas tivemos mais três chances pra fazer mais. Acho que foi um jogo em que o plano de jogo estava bem detalhado. Sabíamos das dificuldades do adversário, conseguimos, nessas dificuldades, criar algumas situações. Acho que foi uma vitória por números justos, pelo que se passou dentro do campo”, disse.

O técnico Leonardo Jardim analisou a partida da equipe na goleada do Cruzeiro em cima do Sport neste domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o treinador exaltou o primeiro tempo e revelou que jogar nas dificuldades do adversário estava no plano.

Além disso, o técnico explicou porque optou pelo Eduardo como titular no lugar de Walace.

“Teve a ver com o plano de jogo em que precisávamos ter mais jogadores de qualidade técnica no meio, para servir principalmente nas costas e entrelinhas os nossos jogadores mais atacantes. Foi isso que conseguimos. E está de parabéns ao Eduardo porque assumiu a sua responsabilidade e também jogou. E parabéns ao grupo todo, àqueles que jogaram de início e àqueles que entraram”, explicou Leonardo Jardim.

O Cruzeiro abriu o placar logo nos primeiros minutos de jogo com Christian e ampliou na sequência, com Kaio Jorge. No fim do primeiro tempo e no início da segunda etapa, Matheus Pereira marcou os outros gols.

Assim, com a vitória, o Cruzeiro chegou a terceira vitória seguida no Brasileiro e agora soma 16 pontos. O próximo compromisso da Raposa na competição, portanto, é o clássico contra o Atlético Mineiro. As equipes se enfrentam no Mineirão, no próximo domingo (18), às 20h30.