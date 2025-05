Com lei do ex, Cruzeiro atropela o Sport fora de casa no Brasileiro

Equipes se enfrentaram pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro; Christian, Kaio Jorge e Matheus Pereira marcaram os gols / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro goleou o Sport por 4 a 0, na tarde deste domingo (11), na Ilha do Retiro, em partida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Christian, Kaio Jorge e Matheus Pereira (duas vezes). Com o resultado, a Raposa chegou na sua terceira vitória seguida na competição, enquanto o Sport tem o pior início da sua história no Campeonato Brasileiro, são dois empates e seis derrotas em oito partidas. Dessa forma, o Leão segue na lanterna da competição com dois pontos. Por outro lado, a Raposa somou mais três, chegou a 16 e está na terceira colocação.

Nos primeiros minutos, o Sport até tentou ditar o timo do jogo, mas logo o Cruzeiro assumiu o controle da partida. Com algumas chegadas parecidas pelo lado esquerdo, aos sete minutos deu certo. Cruzamento rasteiro de Kaiki e Christian deu apenas um toquezinho para abrir o placar para a Raposa. Aos 16 minutos, Kaio Jorge cabeceou uma bola na trave. Um minuto depois, portanto, marcou o gol, depois de receber um lançamento de Matheus Pereira do campo de defensa, ele dominou, pisou na área e bateu rasteiro. Logo depois, quase marcou o segundo. Depois de uma falta cobrada por Wanderson, o atacante desviou de letra com um toque na bola, mas ela passou perto da trave. A primeira boa chegada do Sport foi aos 34 minutos do primeiro tempo, João Silva fez um passe quebrando linhas que chegou até o Pablo. D De dentro da área, ele ficou cara a cara com Cássio e finalizou em cima do goleiro. Já no finzinho, Wanderson teve oportunidade de ampliar para o Cruzeiro. De fora da área, mandou uma bomba em direção ao gol e obrigou o goleiro Caíque França a fazer uma boa defesa. No entanto, aos 45, Matheus Pereira recebeu de Kaio Jorge e finalizou no canto, marcando mais um para a Raposa.

Sport tentou diminuir, mas não deu No início do segundo tempo, as alterações do Sport surtiram algum efeito e o Leão conseguiu chegar no ataque, enquanto a Raposa não estava tão bem, principalmente por ter diminuído o timo de jogo. Aos cinco minutos, Rivera tentou tirar a bola perto da área dando uma embaixadinha, mas foi desarmado por Wanderson, que dominou e bateu rápido. Caíque França espalmou, mas segurou na sequência. No entanto, dois minutos depois, Rivera errou de novo e dessa vez o Cruzeiro aproveitou melhor. Ele tentou dar um passe voltando para o goleiro, mas tocou mal e Matheus Pereira aproveitou. Pegou a bola, driblou Caíque e marcou o quarto. As alterações ao longo do segundo tempo fizeram com que o Sport crescesse um pouco mais, enquanto o Cruzeiro recuou bastante. Apesar disso, não teve mais gols na partida – muito por conta do Cássio, que fez pelo menos uma grande defesa já nos minutos finais.