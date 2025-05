Arrascaeta reconhece momento difícil e pede apoio em ‘final’ contra LDU

Camisa 10 foi decisivo para a vitória sobre o Bahia, neste sábado (10), no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão

O Flamengo vive a primeira turbulência sob o comando de Filipe Luís. Afinal, está sob as cordas na Libertadores e não tem convencido. Mesmo assim, superou problemas físicos e a expulsão de Gerson para vencer o Bahia por 1 a 0, neste sábado (10), no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão, e assumiu a liderança provisória. Herói da partida, Arrascaeta reconheceu a oscilação.

