Al Okhdood x Al Nassr: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 15h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Saudita

O Al Okhdood é o vice-lanterna da competição, com 28 pontos conquistados até o momento. A equipe acumula, portanto, sete vitórias, sete empates e 16 vitórias, com 29 gols a favor e 43 sofridos. O aproveitamento é de 31%.

Nesta segunda-feira (12), Al Okhdood e Al Nassr medem forças às 15h (de Brasília), no Estádio Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City, em Najran, pela 31ª rodada do Campeonato Saudita.

Já o Al Nassr vive situação oposta. Isso porque o time do português Cristiano Ronaldo ocupa a quarta colocação na tabela, com 60 pontos, e luta por uma das três primeiras posições, para se classificar à Champions da Ásia. Mas o título é improvável, já que está 11 pontos atrás do líder Al Ittihad, faltando quatro rodadas para o fim da competição.

Onde assistir

O BandSports (TV fechada) e Canal GOAT (gratuito no YouTube) transmitem a partida a partir das 15h (de Brasília).

Como chega o Al Okhdood

O lado positivo é que o Al Okhdood, nos últimos seis jogos, perdeu apenas um jogo, justamente na rodada anterior do torneio local, por 2 a 1, contra o Al Wehda. Se vencer o confronto desta segunda-feira (12), portanto, empata em pontos com o Damac, o primeiro fora da zona de rebaixamento, que encara o Al Raed, em casa, às 11h (de Brasília). O Al Okhdood não tem desfalques confirmados.

Como chega o Al Nassr

Os comandados de Stefano Pioli vêm de duas derrotas: para o líder do Sauditão e para o Kawasaki Frontale, pelo torneio continental. Se vencer, o Al Nassr vai a 63 pontos e torce contra o Al Ahli, que soma 61 e enfrenta o Al Shabab, no domingo (11), fora de casa, às 13h05 (de Brasília). Laporte e Ghareeb, ambos lesionados, são desfalques.