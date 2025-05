Leverkusen x Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Borussia por sua vez, começou a rodada em quinto lugar, com 51 pontos, a um do Freiburg, que entrou na rodada fechando o G4, grupo dos times que disputarão a Champions 2025/2026. Na última rodada, o Dortmund recebe o Holstein Kiel, que provavelmente estará rebaixado.

Onde assistir

One Football e Sportv transmitem a partir das 10h30 (de Brasília).

Como chega o Bayer Leverkusen

O Bayer entra em campo com tom de despedidas. Afinal, o técnico Xabi Alonso já confirmou a saída do clube na temporada que vem (é provável que vá para o Real Madrid), enquanto o craque Florian Wirtz já indicou uma saída para o Bayern de Munique. Os dois, vale lembrar, estão na história do Leverkusen, com três títulos e um vice no ano passado.

O time ainda comandado por Xabi Alonso tem cinco desfalques confirmados para o duelo, todos machucados: Belocian, Hermoso, Mukiele, Sarco e Terrier. Artilheiro do Leverkusen na Bundesliga com 19 gols, o tcheco Patrick Schick está confirmado no comando do ataque, ao lado do próprio Wirtz.