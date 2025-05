Igor Cariús projeta reação do Sport contra o Cruzeiro: ‘Fazer valer nossa força’

O Sport atravessa um momento complicado no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a lanterna da tabela, com apenas dois pontos. Mas em meio ao desempenho irregular da equipe, o lateral-esquerdo Igor Cariús aparece como destaque defensivo e esperança de reação do clube.

Afinal, com média de 3,3 desarmes por jogo, segundo dados do Sofascore, o jogador é o líder no quesito pelo Leão. Na última rodada, contra o Fluminense, se destacou como o atleta com mais desarmes na partida (oito no total). Além disso, ocupa o terceiro lugar no elenco em cortes, com média de 4.3 por duelo.