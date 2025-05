Embaixador do Leverkusen admite dificuldade após saída de Xabi

“Você perder um Xabi Alonso, por tudo o que ele fez aqui em dois anos, e ter que achar um substituto…Vai ser difícil achar outro que vai dar sequência ao trabalho dele. E isso a gente vê no mundo todo, substituir um treinador que deixou um legado como esse (três títulos e dois vices). Cabe à diretoria escolher um bom nome para dar sequência a isso. Agora, quanto a decisão do Xabi, desejamos sucesso a ele porque ele é um cara excepcional”, comentou Paulo Sérgio.

Após a confirmação da saída do técnico Xabi Alonso ao final desta temporada , o Bayer Leverkusen já iniciou o trabalho de encontrar um substituto. Em entrevista ao Jogada 10, Paulo Sérgio, ex-jogador do clube e atualmente embaixador do time, comentou sobre a saída do comandante, cotado para assumir o Real Madrid.

O Bayer será o primeiro clube da Bundesliga a operar uma academia de futebol no Brasil. A Bayer 04 Football Academy São Paulo será instalada no campus da Bayer Brasil, na capital paulista, com capacidade para até 300 crianças e jovens entre 5 e 15 anos. O projeto será liderado pelo próprio Paulo Sérgio, campeão mundial de 1994. A inauguração oficial está marcada para sábado, 5 de julho, mas os primeiros treinos com jovens atletas já foram iniciados neste semestre.

“A realidade é que foi um ano com muita pressão por parte da mídia, do mundo inteiro para o Bayern de Munique conquistar o título, até por conta do Harry Kane (que nunca tinha conquistado nada). Você manter toda a performance do ano passado é muito difícil. No ano passado, vencemos muitos jogos nos acréscimos, quase que impossíveis, o que não se repetiu agora. É difícil manter”, acrescentou.

Os três foram alguns dos destaques do Bayer Leverkusen nas campanhas vitoriosas da Bundesliga 2023/2024, Copa da Alemanha 2023/2024 e da Supercopa da Alemanha em 2024. Eles também foram vice da da Liga Europa na temporada passada e ainda ficarão com o vice da Bundesliga neste ano. O que fez o time cair de produção?

A academia tem como proposta o desenvolvimento de talentos locais com base na filosofia do Bayer 04, mesclando o método europeu com a criatividade do futebol brasileiro. Todos os treinadores envolvidos na formação concluirão um programa inicial de capacitação em Leverkusen e seguirão recebendo treinamentos regulares. A instituição prevê ainda parcerias com escolas da região metropolitana e eventos como seminários para treinadores e encontros para torcedores assistirem aos jogos do clube.

“O Bayer 04 Leverkusen é o clube perfeito na Europa para jovens talentos que sonham em se tornar jogadores de ponta. Integração e formação são valores fundamentais do clube. Cheguei ao Leverkusen ainda jovem, e o que vivi lá me tornou um jogador de ponta e um campeão mundial”, conta Paulo, brasileiro com mais gols pelo time: 120 entre 1993 e 1997.

A estrutura da Academia de Futebol Bayer 04 São Paulo oferece condições de primeira linha no campus da Bayer. Além de modernos campos de treinamento, o complexo inclui gramado sintético, clube social, vestiários atualizados, piscina externa e academia equipada. Inicialmente, a unidade atenderá cerca de 100 participantes, com possibilidade de expansão para mais de 300 jovens.