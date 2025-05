Corinthians leva virada do Mirassol e perde a primeira com Dorival

Com o resultado, o Mirassol subiu na tabela e foi aos 10 pontos e chegando na décima colocação momentânea. Em contrapartida, o Corinthians ficou na oitava posição, podendo perder este lugar na tabela com o decorrer dos outros resultados na rodada.

O Mirassol foi heroico e conseguiu uma grande virada em cima do Corinthians, neste sábado (10/5), no estádio José Maia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo foi controlado pelo Timão, que abriu o placar com Cacá e ainda viu Memphis Depay perder um pênalti. Contudo, no segundo tempo, o Leão Caipira foi buscar o resultado com Edson Carioca e Gabriel somando sua segunda vitória no torneio de pontos corridos.

Corinthians sai na frente…

Mirassol e Corinthians fizeram um primeiro tempo morno, mas só até aos 30 minutos. Isso porque os últimos 15 da etapa inicial pegaram fogo. Igor Coronado arriscou, a bola pegou na mão de Neto Moura e, após revisão no VAR, o juiz marcou pênalti. Memphis Depay foi para a bola e tentou ousar com uma cavadinha. Contudo, Walter conseguiu se recuperar no lance e defendeu a penalidade. No rebote, o holandês desperdiçou novamente, mandando para fora. Depois disso, o jogo ficou mais animado e aberto. Coronado acertou belo chute cruzado e parou em boa defesa de Walter, enquanto o Mirassol tentava com Edson Carioca e Iury Castilho em lances isolados, mas sem tanto perigo. No apagar das luzes, no último minuto de acréscimos, Cacá subiu mais alto que a defesa do Mirassol e aproveitou escanteio cobrado por Memphis para abrir o placar para o Timão.

… mas o Mirassol busca a virada

Já na etapa final, o Mirassol fez o que não fez o primeiro tempo. Se lançou para o ataque. Logo na primeira chegada, Cristian deu lindo passe para Reinaldo, que cruzou rasteiro e forte, encontrando Edson Carioca dentro da área para completar e deixar tudo igual. Mas o Leão Caipira queria a vitória. Aos 20 minutos do segundo tempo, Yuri Castilho foi lançado em velocidade, ganhou de Matheuzinho e chutou. A bola desviou no lateral-direito e encobriu Hugo Souza, mas antes da bola entrar, Gabriel completou para o fundo das redes, garantindo a virada. E o terceiro quase saiu, novamente com Edson Carioca, mas desta vez o atacante parou em uma bela defesa de Hugo Souza.

Pressão corintiana, mas vitória do Leão

Atrás do placar, o técnico Dorival Júnior lançou o Corinthians para o ataque. Tanto que chegou a ter quatro atacantes em campo ao mesmo tempo. Contudo, quem chegou a balançar as redes novamente foi o Mirassol. Matheus Bianqui aproveitou a atrapalhada da zaga corintiana e fez o terceiro. Entretanto, após revisão do VAR, o juiz pegou um toque de braço do autor do gol, no início da jogada e anulou o tento. Mas nada que diminuísse a festa no interior de São Paulo. Vence o Leão Caipira.