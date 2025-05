Xabi Alonso se despede do Bayer Leverkusen

“Nesta semana, eu e o clube concordamos que os dois últimos jogos da temporada serão os meus últimos como técnico do Bayer Leverkusen. Agora é o momento certo para anunciar essa decisão. Ainda não é hora de falar sobre o futuro”, disse o treinador de 43 anos, evitando confirmar se irá para o Real Madrid.

Além disso, Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, disse que só irá comentar seu futuro no dia 25 de maio, após a última rodada do Campeonato Espanhol.

After almost two-and-a-half years, and during the most successful period in the club’s history, our head coach, @XabiAlonso, will leave #Bayer04 at the end of the season. pic.twitter.com/SinXlkWJIJ

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 9, 2025