Saiba qual o plano do Palmeiras para ter Paulinho como titular

Atacante já fez seis jogos com a camisa do Verdão, mas todas saindo do banco de reservas. Agora, busca um lugar nos 11 titulares

Recuperado de uma cirurgia para a correção de uma fratura na perna, Paulinho agora vive a expectativa de engatar uma sequência com a camisa do Palmeiras. O atacante estreou no clássico com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, mas entrando no decorrer do jogo. Desde então se passaram sete jogos e o atleta atuou em seis deles, mas em nenhum como titular. Algo que ele espera mudar nos próximos dias.

“Ainda estamos na fase quatro. Liberado, mas com controle de carga, tanto no treinamento quanto nos jogos. Estou à espera do professor, do departamento médico, com paciência, tranquilo. No momento certo a gente vai começar o jogo. Independente disso, tento produzir quando entrar”, disse Paulinho após o jogo contra o Cerro Porteño.

A quarta fase é chamada de carga controlada, quando o jogador ainda não está 100% e ainda está tentando igualar seus companheiros. Na quinta, o atacante já estará liberado sem restrições pelo Núcleo de Saúde e Performance.

Paulinho está no Palmeiras desde janeiro, mas começou a passagem no departamento médico para se recuperar da cirurgia que corrigiu uma fratura na tíbia direita. A previsão é que ele iniciasse esta quarta fase no começo de maio, mas ele surpreendeu e já estava em ação no início de abril.

Aliás, contra o Cerro Porteño, Paulinho deu uma assistência para Vitor Roque marcar e quase foi as redes pela primeira vez, parando em um milagre do goleiro adversário. Agora, o atacante espera apenas seguir de ritmo. O camisa 10, inclusive, é visto como um grande reforço, quando estiver 100%, para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece em junho.