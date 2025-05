Palmeiras poupa jogadores e preparara mudanças para o Choque-Rei

Jogadores com mais desgastes foram poupados de parte do treinamento desta sexta. Felipe Anderson deve retornar para o clássico

O Palmeiras treinou nesta sexta-feira (09), com uma atenção especial ao desgaste de seus jogadores. Na última parte da atividade, alguns atletas, como Vitor Roque, Estêvão e Facundo Torres, foram dispensados, por conta da alta carga dos últimos jogos.

Os demais atletas, principalmente aqueles que foram reservas contra o Cerro Porteño, ficaram em campo aprimorando fundamentos na parte final. A preocupação com o desgaste levou o Palmeiras a fazer um revezamento no time titular. Poupado no Paraguai, Felipe Anderson deve ser um reforço para o clássico contra o São Paulo.