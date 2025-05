Namorando, Allan Souza nega que está esperando filho com outra

Entre o fim do casamento com Jordana Holleben e o início do namoro com Luiza Watson, jogador teria engravidado uma mulher

Oficialmente namorando a dentista Luiza Watson, ex de Cauã Reymond, o meio campo Allan Souza, do Flamengo , se pronunciou pela primeira vez sobre ser pai novamente – no caso, com uma mulher fora do relacionamento. De acordo com o jogador, a informação não procede.

O volante vive um conturbado processo de divórcio com Jordana Holleben, inclusive com acusações de agressão, e teria descoberto recentemente que será pai de um caso com uma outra mulher – ele já tem dois filhos do seu casamento. Aliás, o envolvimento com ela teria acontecido entre o fim de um relacionamento e início de outro.

Namoro com Luiza Watson

Fontes revelaram que os dois se conheceram pouco depois da briga do jogador com Jordana, que culminou numa medida protetiva – baseada na Lei Maria da Penha – contra ele. O caso ocorreu em fevereiro, após o atleta ‘invadir’ a antiga residência do casal, empurrar Holleben e sair com os filhos sem autorização prévia.

O início da relação foi por meio do Instagram. Os dois começaram a conversar, marcaram um jantar e não se desgrudaram mais, de acordo com pessoas próximas. Além disso, Allan já conheceu os pais da nova companheira. O encontro com os sogros aconteceu após a família de Watson, que reside em Juiz de Fora, viajar ao Rio de Janeiro a fim de estreitar os laços com o atleta.

Acusações contra Allan Souza

Jordana Holleben entrou com pedido de medida protetiva contra o ex-marido dias depois da invasão do jogador à antiga mansão do casal, no dia 23 de janeiro. A influenciadora compareceu em uma Delegacia da Mulher, na Zona Oeste do Rio, para solicitar o requerimento na tentativa de impedir outra aproximação do ex-marido.