Mirassol x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Um duelo paulista vai agitar a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Mirassol e Corinthians duelam neste sábado (10/5), às 18h30, no estádio Municipal José Maria de Campos Maia, no interior paulista. O Leão tenta subir na tabela, já que está na 16° colocação e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Timão está na oitava posição e tenta manter o embalo com Dorival Júnior, que ainda não perdeu no comando da equipe.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Amazon Prime Video.

Como chega o Mirassol

O Mirassol volta a campo depois da derrota por 1 a 0 para o RB Bragantino na última segunda-feira (05/5). A equipe sofreu gol de Isidro Pitta no último lance do jogo e terminou a 7ª rodada na 16ª posição. Contudo, uma das boas notícias da equipe foi o goleiro Walter, que fez grandes defesas na sua primeira partida como titular no Leão . Tanto que o técnico Rafael Guanaes garantiu o arqueiro na meta até a pausa para o Super Mundial. Entretanto, o treinador terá alguns desfalques. Rafa Silva e Leo Gamalho estão em transição física e podem ser novidades. Em contrapartida, Luiz Otávio, David Braz, Matheus Sales e Zé Vitor estão no departamento médico.

Como chega o Corinthians

O Corinthians, por sua vez, goleou o Internacional e subiu para a oitava posição, com dez pontos. Contudo, no meio da semana, o Timão empatou pela Copa Sul-Americana e viu sua situação se complicar na competição. Para a partida contra o Mirassol, o técnico Dorival Júnior tem algumas dúvidas. Afinal, o volante José Martínez, com dores na coxa esquerda, não sabe se terá condições de jogo. Assim, Charles e Alex Santana brigam por uma vaga no time titular. Além disso, Gustavo Henrique e Rodrigo Garro seguem no departamento médico. Por fim, Raniele e Romero, que foram poupados contra o América de Cali, podem voltar ao time titular.

MIRASSOL X CORINTHIANS

9ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 10/05/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel (ou Yago Felipe); Negueba, Edson Carioca e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele, Charles (Alex Santana) e André Carrillo; Romero (Breno Bidon), Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)