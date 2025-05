Leila nega Abel na Seleção e abre conversas para renovação de técnico no Palmeiras

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, afirmou novamente que Abel Ferreira não será técnico da Seleção Brasileira. Com a demora para a chegada de Ancelotti e a possível recusa de Jorge Jesus, que enfrenta restrições para assumir o cargo, o comandante do Verdão há cinco anos virou o principal alvo da CBF.

Aliás, a mandatária e o time Alviverde receberam a taça do Super Mundial de Clubes, torneio que o Palmeiras disputará entre junho e julho, nos Estados Unidos. Ela, portanto, garantiu que não houve contato da CBF, nem mesmo do presidente Ednaldo Rodrigues, sobre a possibilidade de Abel assumir a Seleção, que está sem técnico desde março. Além disso, Leila revelou que pretende renovar com o português.