Jovens centroavantes do Inter terão ‘testes de fogo’ após lesões de estrangeiros

Com isso, o camisa 13 se junta a Borré, que é desfalque nos três últimos jogos do Internacional por uma lesão muscular na coxa esquerda. O técnico Roger Machado frisou que os seus dois principais centroavantes estarão fora de combate por um período considerável. Outra situação que também já vinha interferindo e o comandante a admitiu é a queda de rendimento da dupla.

Assim, Roger precisará recorrer a dois atletas oriundos da base em jogos que representarão “testes de fogo”. Lucca e Ricardo Mathias precisarão apresentar boas performances em partidas decisivas para o futuro do Inter na Libertadores.

Garotos receberão grande responsabilidade no Inter

O desafio para esses dois jovens atletas será render pouco tempo depois de recuperarem suas condições físicas. Neste cenário, há uma urgência que o Internacional pontue no Campeonato Brasileiro e na Libertadores para se manter vivo em ambas as competições. Lucca sofreu uma contusão muscular na coxa direita e Ricardo Mathias teve uma torção no joelho direito. Além de contribuir para a equipe voltar a pontuar, as duas promessas também precisarão assumir a responsabilidade de fazer o setor ofensivo voltar a ser eficaz. O Inter marcou gols nos últimos seis jogos, mas os atacantes tiveram uma queda de rendimento.

Entre os estrangeiros, Borré foi o último a marcar, na vitória, de virada, por 3 a 1 sobre o Juventude no Brasileirão, em 26 de abril, quando também se machucou. O jejum de Valencia é maior, já que não balança as redes adversárias desde o início de abril. Na ocasião, o Colorado empatou com o Bahia, em Salvador, em sua estreia pela Libertadores. O Internacional estipula que Lucca e Ricardo Mathias revezem ou atuem juntos na função de principais atacantes até os próximos cinco jogos da equipe.