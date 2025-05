Fluminense terá mudança em relação à último jogo no Brasileirão

De volta à beira do campo após ficar fora com toda a equipe na derrota para o GV San José (BOL), o técnico Renato Gaúcho voltará a usar os titulares do Fluminense no duelo contra o Atlético-MG. E, em relação ao time que venceu o Sport por 2 a 1, no último sábado (3), a tendência é ocorrer pelo menos uma mudança nos 11 iniciais.

De acordo com publicação do “ge” desta sexta-feira (9), o volante Nonato pode começar jogando. Segundo o portal, o jogador vem sendo bem avaliado pelas atuações quando o Flu utiliza o time reserva. Hércules, então, é quem deve deixar o time para o duelo na Arena MRV.