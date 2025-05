Flamengo tem dois desfalques e duas dúvidas para duelo com o Bahia

Após o empate com o Central Córdoba, pela Libertadores, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe mede forças neste sábado (10), com o Bahia, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 8ª rodada. No entanto, o técnico Filipe Luís terá dois desfalques certos para o confronto.

Um deles trata-se de Matias Viña, que segue em recuperação de grave lesão no joelho direito. No momento, ele tem evoluído no tratamento, sem pular etapas, para voltar mais forte aos gramados.