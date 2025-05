Confronto entre Fortaleza e Juventude mostra sucesso em projetos após passado na Série B

O clube vive um dos momentos mais marcantes de sua história. Vale lembrar, portanto, que em 2017, a equipe ainda disputava a terceira divisão nacional. Mas a chegada de Marcelo Paz, hoje CEO da equipe, mudou o rumo do Fortaleza.

Com o mandatário, o clube tem alcançado resultados expressivos nos últimos anos. Dentre eles, o título da Série B, o acesso à Série A, a conquista do Campeonato Cearense por cinco temporadas consecutivas (2019-2023), a melhor campanha em sua história no Brasileirão (4º lugar em 2024) e a classificação para a Libertadores da América por três anos seguidos, se tornando o primeiro time nordestino a alcançar esse feito.

Aliás, a Sports Value, em dezembro do ano passado, apontou o Fortaleza como o quarto time nacional com maior crescimento entre 2020 e 2024 com uma valorização de 197%. Em 2023, o clube também obteve a maior receita já registrada por um time nordestino ao faturar um montante de R$371 milhões. Além disso, no início desta temporada, o Leão fechou o maior acordo de patrocínio da sua história com a Cassino, empresa de apostas que pertence ao Grupo Ana Gaming, com contrato válido até dezembro de 2026.