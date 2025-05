Busca do Flamengo por atacantes pode abrir espaço para saída de atletas

Clube está interessado em trazer novos pontas na próxima janela de transferência, e Michael e Cebolinha podem fazer o movimento inverso / Crédito: Jogada 10

O Flamengo segue na busca por reforços e irá intensificar a procura por atacantes na próxima janela de transferências. Diante disso, o clube carioca terá que abrir brechas em seu elenco, com a saída de pelo menos dois atletas após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. A informação é do portal “ge”. Além do acerto com Jorginho, do Arsenal, o Rubro-Negro ainda quer um camisa 10 e mais dois atacantes pelo lado. Isso, obviamente, dependerá das oportunidades de mercado que o clube possa encontrar.

Para acertar com esses reforços, o Flamengo deve liberar espaço no elenco, que conta com cinco atacantes de lado. Entre eles, Michael e Everton Cebolinha são nomes que podem deixar o clube na próxima janela. Vale lembrar que o primeiro manifestou a vontade de sair do Rubro-Negro no início da temporada. Na época, o clube pediu para que o atleta permanecesse, mas deixou claro que não irá se opor caso cheguem propostas no meio do ano. Ele chegou sem custos no meio do ano passado, mas sofreu com lesões. Cebolinha, por sua vez, gostaria de um dia voltar ao Grêmio, clube em que foi campeão e viveu o melhor momento da carreira. pesar de não ter propostas oficiais, também tem um longo histórico de lesões, que fazem com que não tenha regularidade e renda o esperado.