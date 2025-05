Auxiliar do Fluminense destaca dificuldades na altitude após derrota: ‘Demora para se adaptar’

Alexandre Mendes citou velocidade da bola como aspecto complicado para jogadores e ressaltou pontos do jogo do Tricolor

O Fluminense tropeçou pela primeira vez na Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (09), o Tricolor conheceu sua primeira derrota no torneio, ao perder para o San José, da Bolívia, por 1 a 0, em La Paz.

Mais uma vez, o Flu viajou com um time mais alternativo. A mudança esteve presente até no comando da equipe, já que Alexandre Mendes, auxiliar de Renato Gaúcho, estava na beira do gramado. O treinador na Bolívia enfatizou a dificuldade da equipe em conseguir se adaptar à altitude, que resultou em um começo de jogo ruim do Tricolor.