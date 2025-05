Anthoni cita desgaste mental como um dos motivos para irregularidade do Inter

A queda de rendimento passou a interferir nos resultados do Inter nos últimos sete jogos. Após a derrota para o Atlético Nacional por 3 a 1, pela Libertadores o Colorado alcançou uma marca negativa no aspecto defensivo. Em seus últimos sete compromissos, sofreu 13 gols.

“Tem muito mérito do adversário também, mas tem um cansaço mental, uma questão de acúmulo de jogos, de cansaço físico e de alguma maneira tu vai dispersando, o foco não fica como era antes. Mas seguimos trabalhando e com a cabeça no lugar”, disse.

Inter ainda sonha com classificação para as oitavas da Libertadores

A equipe ainda tem condições de se classificar para as oitavas de final da Libertadores como líder. Porém, para ter sucesso nesta tarefa precisará vencer o Nacional, no Uruguai, que está em recuperação no torneio, e o Bahia, primeiro colocado do Grupo F.

Antes disso, o Internacional precisará voltar as atenções para o Brasileirão. O time, aliás, foi apontado como um dos postulantes ao título ao início da disputa. Contudo, pelo período de oscilação se encontra apenas na nona colocação. Em seu compromisso seguinte, o Colorado enfrentará o Botafogo, no domingo (11), às 20h, no Nilton Santos.