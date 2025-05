Zubeldía coloca sequência positiva à prova contra último carrasco

Treinador igualou marca de 12 jogos sem perder com o São Paulo e reencontra no domingo a última equipe que venceu o Tricolor no ano

Entre críticas e apoio ao seu trabalho, o técnico Luis Zubeldía conseguiu igualar sua marca no comando do São Paulo. Afinal, o treinador chegou a 12 jogos sem perder, sua maior sequência invicta desde que chegou ao Tricolor. Ele também conseguiu o mesmo feito logo quando chegou ao Brasil. Agora, coloca essa invencibilidade a prova justamente contra o último time que o derrotou nesta temporada.

O São Paulo encara o Palmeiras no próximo domingo (11), às 17h30, na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão foi o último time que conseguiu vencer o time de Zubeldía na temporada, mas de uma forma que ainda não foi bem aceita no Morumbi.

Afinal, as equipes se enfrentaram pela semifinal do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0. O gol da vitória, entretanto, foi bem polêmico. Vitor Roque sofreu um pênalti bastante duvidoso que, algum tempo depois, a própria Federação Paulista afirmou que a infração não deveria ter sido marcada. Raphael Veiga converteu e colocou o Verdão na final do Estadual.

Agora, Zubeldía reencontra o rival tentando manter o bom momento. Na atual sequência, Zubeldía tem cinco vitórias e sete empates, um aproveitamento de 61% dos pontos disputados (22 conquistados em 36 possíveis). O São Paulo soma seis empates no Brasileirão e um na Libertadores; venceu três jogos da competição continental, um na Copa do Brasil e um no Brasileirão.

Assim, o treinador testa sua equipe, mesmo com muitos desfalques, contra um adversário que deve brigar por todas as frentes junto com o São Paulo. Será a chance também de Zubeldía consolidar de vez seu trabalho e espantar qualquer tipo de desconfiança.