Xavi revela sonho de treinar na Premier League e critica pressão por resultados na Espanha

Ex-técnico do Barcelona elogia projetos do futebol inglês e cita Ancelotti como exemplo de injustiça no futebol espanhol / Crédito: Jogada 10

Sem clube desde que saiu do Barcelona em maio do ano passado, Xavi deu entrevista ao site The Athletic e disse que gostaria de treinar na Inglaterra. Segundo ele, o futebol inglês é mais apaixonado, diferente do espanhol, onde tudo gira em torno de resultados. Ele até citou o exemplo de Carlo Ancelotti. LEIA MAIS: Beckham diz que quase foi para o Barcelona

Não tenho pressa, mas quero um bom projeto. Um projeto em que eu possa trabalhar por quatro anos, com tempo para desenvolver ideias. Tenho muita vontade de trabalhar na Premier League porque admiro a paixão que existe lá. Na Espanha, tudo é resultado", disse o ex-treinador do Barcelona. "Olhem o que aconteceu com o Carlo Ancelotti. Acabou sendo criticado por todos, mesmo tendo ganhado 30 títulos em 10 anos. Isso não é justo. Parece que ele não tinha conquistado nada", acrescentou. "Na Premier League, o Chelsea com o Maresca é um bom exemplo de projeto. O Arsenal com o Arteta também. Ele está lá há seis anos, passou por momentos difíceis, mas o clube acreditou no trabalho e manteve o técnico. Isso não acontece na Espanha", completou. Além disso, Xavi também comentou sobre a possibilidade de treinar a seleção espanhola um dia.