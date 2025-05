Vitor Roque recebe apoio no Palmeiras após perder gol inacreditável

Atacante fechou o placar na vitória em cima do Cerro Porteño, mas saiu da partida se cobrando ao perder chance clara no primeiro tempo

Vitor Roque foi o responsável por fechar o placar, na vitória do Palmeiras por 2 a 0 em cima do Cerro Porteño, nesta quarta-feira (7), em Assunção, no Paraguai, pela Libertadores. Contudo, foi outro lance do atacante que chamou a atenção de todos e que fez o jogador deixar o Estádio Nuevo Olla, se cobrando.

Afinal, aos 44 minutos do primeiro tempo, quando o placar já marcava 1 a 0 para o Palmeiras, o atacante perdeu uma chance inacreditável. Vitor Roque roubou a bola do último zagueiro do Cerro Porteño e ficou na cara do goleiro. Ele não estava completamente sozinho porque tinha Estêvão ao lado. Contudo, o jogador decidiu pelo chute, finalizou em cima do goleiro paraguaio e perdeu uma chance incrível.

“Vida de atacante, fui infeliz na decisão, falhei aquele gol que seria muito importante também, mas estou feliz por poder marcar no fim. Não fiquei feliz com meu jogo. Se eu falar a verdade, não deu nada certo que estava tentando, errando muitos passes, mas Deus me coroou com o gol. Tentei ajudar a equipe. Não deu na técnica, mas não faltou entrega, raça e fico feliz pela vitória”, disse Vitor Roque após a partida.